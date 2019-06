Governo investe R$ 1 milhão no recape do aeroporto de Siqueira Campos

Reunião entre Ratinho e lideranças no Palácio Iguaçu

Novas obras de infraestrutura em Siqueira Campos foram pleiteadas na segunda-feira, dia 17, durante encontro no Palácio Iguaçu, em Curitiba, com o governador Ratinho Júnior e lideranças da cidade. Participaram da reunião representantes da empresa Protork, os secretários estaduais Sandro Alex (Infraestrutura e Logística) e Guto Silva (Casa Civil), além do gabinete do Primeiro Secretário da Assembleia Legislativa, Luiz Cláudio Romanelli (PSB).

Entre os temas da reunião foram destacados o balizamento noturno do Aeroporto Aguinaldo Pereira Lima, de Siqueira Campos e a questão da PR-092. Essas pautas são fundamentais para investimentos que gerem empregos e desenvolvimento na região.

Ainda sobre o aeroporto, já foi autorizado o recape da pista do aeroporto, um investimento de mais de R$ 1 milhão autorizado pelo governador Ratinho Junior.

“A ProTork é um case de sucesso e um orgulho da região. Construiu um show room em Siqueira que é visitado por executivos de grandes empresas do mundo todo. Com as melhorias no aeroporto, certamente empresas utilizarão o aeroporto executivo para gerar negócios e empregos”, pontuou.

A ProTork é um case de sucesso e um orgulho da região. Construiu um show room em Siqueira que é visitado por executivos de grandes empresas do mundo todo; com as melhorias no aeroporto, certamente empresas utilizarão o aeroporto executivo para gerar negócios e empregos”

“Hoje, os investidores querem agilidade na hora de fechar negócios. E a aviação executiva têm sido como enxada para grandes empresas. Surpreendentemente, Temos recebido muitos executivos. Então, melhoria beneficiará não só a nós, mas empresas e municípios de toda a região”, disse Marlon Bonilha, diretor-presidente da ProTork ao lado de Beto Bonilha, diretor de Desenvolvimento de Produtos.

Já a PR-092 deve ser incluída no programa de concessões e investimentos, segundo o secretário Sandro Alex. “Em breve queremos lançar o programa de concessões, que deve incluir a 092, uma rodovia prioritária do Norte do Paraná. São ações que o governador Ratinho determinou para desenvolver e assim gerar emprego e riqueza onde mais se precisa”.

Ratinho aventou a possibilidade de, com as melhorias, o aeroporto de Siqueira Campos posteriormente participar do Voa Paraná. O programa, que deve ser lançado em breve, conectará Curitiba a dez cidades do Paraná.

“Hoje a aviação executiva é sobretudo um item propulsor de negócios em todo o mundo. Com o Voa Paraná nós possibilitamos que empresários possam visitar fábricas, negócios, conhecer o nosso estado e assim investir aqui “, disse.

Segundo Ratinho, Cornélio Procópio, também no Norte Pioneiro, é um dos municípios que deve receber o programa na primeira etapa.

Estavam presentes o chefe de gabinete do governador, Daniel Vilas Boas Rocha,o prefeito de Siqueira Campos, Luiz Henrique Germano, Juarez Leal,o Daio,representante de Ratinho no Norte Pioneiro, Ronald de Oliveira e Cassiano Tomaz Salvador, assessores respectivamente de Romanelli e Guto.