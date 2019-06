Guardião do Norte XI em Santo Antônio da Platina

Abordagem de suspeitos

Na noite desta sexta-feira, dia sete, as equipes realizaram abordagens e buscas de suspeitos, nos Bairros com maior quantidade de ocorrências de tráfico de drogas, furto, roubo e receptação, com intuito de prevenção.

Foi a décima primeira edição da operação Guardião do Norte.

Eis os resultados:

↘ 02 bares abordados;

↘ 34 pessoas abordadas e revistadas;

↘ 06 carros abordados e vistoriado e

↘ 05 motocicletas abordadas e vistoriadas.