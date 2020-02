Guto recebe Marcelo visando geração de empregos em Jacarezinho

Atração de imposto, mais empregos e renda

O empreendedor o Marcelo Palhares se reuniu com o chefe da Casa Civil do Paraná, Guto Silva (foto) , para entabular formas de atração de emprego e renda para Jacarezinho, o que também otimiza aumento tributário. O encontro aconteceu em Curitiba nesta quinta-feira (13).

A reunião foi motivada pela necessidade da criação de novos postos de trabalho e o desenvolvimento econômico. Como uma das maiores lideranças do município hoje e empresário consolidado, Marcelo tem uma visão macro sobre o tema. “Saúde é fundamental, educação também, mas Jacarezinho tem uma necessidade muito grande de se desenvolver, de assumir o protagonismo regional que teve no passado e que infelizmente deixou de ter. O desenvolvimento planejado e sustentável também resulta em desenvolvimento social e reflete em todas as áreas da sociedade. Onde existe trabalho, existe progresso”, avalia.

“Precisamos ser um lugar atrativo para novos investimentos, que tenha condições favoráveis a abertura de novos negócios, que tenha um ambiente que crie oportunidades e atraia empresas. Hoje Jacarezinho forma mão de obra qualificada em diferentes setores, mas muitos dos formandos não ficam no município por não ter oportunidade de trabalho”, continua o empresário.

Na reunião houve a garantia de Guto Silva do apoio incondicional do governo do Paraná à ações que visem a geração de emprego e renda para Jacarezinho.