Guto Silva e Sandro Alex visitam Pro Tork (vídeos)

Ontem em Siqueira Campos

O chefe da Casa Civil, Guto Silva, e o secretário de Infraestrutura e Logística, Sandro Alex, inauguraram obras e também participaram de encontros com empresários e prefeitos onde destacaram os projetos prioritários para a região na manhã e tarde desta quinta-feira, dia três, em Pinhalão, Joaquim Távora e Siqueira Campos.

Os dois, junto com outras lideranças, como o deputado estadual Mauro Moraes (PSD), o prefeito de Pinhalão e presidente da Amunorpi, Sérgio Rodrigues, e o empresário Marcelo Palhares, almoçaram num restaurante do grupo Pro Tork e, na sequência, visitaram a sede da empresa.

O diretor-presidente Marlon Bonilha estava acompanhado do pai, Altair, dos tios Leodir e Beto, e enalteceu os visitantes e também a gestão do governador Carlos Massa Ratinho Junior durante conversa com parte dos colaboradores.

O organizador do evento foi Juarez Leal Daio, com suporte de Deivit Leal e Cassiano Tomaz Salvador.

Guto Silva citou a reforma administrativa, o enxugamento da máquina pública e o corte de gastos e mordomias para explicar como o Estado está se preparando para o futuro. “Tínhamos uma realidade administrativa da década de 70, que precisava ser mudada para permitir que o Paraná se desenvolva”, disse.

As reestruturações, explicou, fazem parte de um conjunto de ações para modernizar o Estado. “O Paraná cresce o dobro do Brasil, mas ainda é pouco. Este ano devemos superar o Rio Grande do Sul e nos tornar a quarta economia. Estamos prontos para dar um salto de qualidade”, afirmou.

Mesmo prevendo um ano difícil para todo o país em 2020, Silva disse que o governo está fazendo a lição de casa e que, junto com deputados e prefeitos, será possível alavancar um novo ciclo de desenvolvimento para o Norte Pioneiro.

Para Sandro Alex, um dos maiores desafios está na infraestrutura. E, no caso do Norte Pioneiro, especialmente na PR-092. “Queremos ser o governo que conseguiu equacionar o problema da PR-092”, disse. A rodovia é uma das vias prioritárias contempladas no Banco de Projetos lançado pelo governo.

“O governador quer trazer mais indústrias para o Norte Pioneiro, porque onde tem indústria o IDH sobe, mas para isso é preciso investir em infraestrutura”, reforçou.

OBRAS – Foi inauguradas as obras de reforma e revitalização do Colégio Estadual Leonardo Francisco Nogueira, de Pinhalão, e autorizada para licitação uma quadra coberta no colégio Estadual Ary Barroso, de Wenceslau Braz.

Com 244 alunos, a escola de Pinhalão recebeu reparos e revitalização em salas de aula, na rede elétrica, área de circulação, pátio, biblioteca, banheiros, laboratórios e na brinquedoteca. O investimento do governo foi de R$ 240 mil.

Já o colégio de Wenceslau Braz, recebeu a ordem para licitação de uma quadra coberta, demanda antiga de alunos e professores. A escola tem 50 anos, 151 alunos matriculados e formação em tempo integral. Até agora, esporte e lazer eram realizados em espaço aberto. A nova quadra está orçada em R$ 714 mil.

Outras obras entregues na região foram o posto de saúde do Distrito de São Roque do Pinhal, em Joaquim Távora, e o complexo esportivo construído na antiga estação ferroviária do município.

Em 1988 nascia na cidade paranaense de Curitiba uma empresa que viria se tornar líder mundial na produção de capacetes, além da maior fábrica de motopeças da América Latina. Mas até alcançar este posto, um longo caminho foi percorrido pela Pro Tork, que teve seu início de forma despretensiosa, com a produção artesanal de escapamentos para motos importadas.

O empreendedorismo da família Bonilha – ainda em Curitiba -fez com que o negócio se transformasse em uma grande oportunidade. Analisando as necessidades do mercado, a marca passou a desenvolver novos itens, investindo em tecnologia, na capacitação dos profissionais e também em estrutura. Foi então que, em 1993, tomou a importante decisão de se instalar no Norte Pioneiro , em Siqueira Campos.

Conseguiu desenvolver projetos audaciosos, como o da primeira fábrica de motos do Sul do país, entre muitos outros. Atualmente a Pro Tork conta com oito unidades, que somam 600 mil metros de área construída, movidas por mais de cinco mil funcionários, responsáveis por um catálogo com mais de trinta mil produtos e comercialização com 60 países.