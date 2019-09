Guto Silva e Sandro Alex visitam Siqueira Campos e Joaquim Távora

Dia três de outubro

Exclusivo: Nas agendas do Secretário-Chefe da Casa Civil, Guto Silva, e do Secretário de Infraestrutura e Logística, Sandro Alex (os dois na foto com o governador Carlos Massa Ratinho Junior) estão confirmadas nova visita ao Norte Pioneiro. Será no próximo dia três de outubro (uma quinta-feira).

Eles chegarão no início da tarde em Siqueira Campos, e em torno das 14 horas estarão na Pro Tork, empresa que a região tem orgulho em sediar.

Vão se encontrar com os diretores Marlon, Altair, Leodir, Beto e Bruna Bonilha (na foto abaixo durante reunião no Palácio Iguaçu com Beto, Marlon, Guto e o assessor especial, Cassiano Tomaz Salvador em junho deste ano).

Na sequência,estarão na “Frangos Pioneiro”, em Joaquim Távora às 17 horas.

Em torno de 18 horas, inauguração de Obras no Distrito de São Roque do Pinhal; 19 horas lançamento de obras e 20 horas Reunião da AMUNORPI(Associação dos Municípios do Norte Pioneiro).

O local já escolhido será o CRAS(Centro de Referência de Assistência Social) na rua Rui Barbosa, 303.

Outras presenças importantes serão confirmadas nos próximos dias.