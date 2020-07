Há hoje 165 casos positivados em Santo Antônio e 145 em Jacarezinho

De acordo com boletim epidemiológico das prefeituras das cidades

Santo Antônio da Platina tem 165 pessoas com a Covid-19. A secretaria municipal de Saúde informou os números no fim da tarde desta segunda-feira, dia 13, no boletim epidemiológico.

Há 110 recuperados.

Confira abaixo:

Nesta segunda-feira, a Vigilância Epidemiológica informou que terem sido confirmados 23 novos casos da Covid-19

e 17 pacientes estão recuperados em Jacarezinho.

Foram descartados 25 amostras que estavam “Em investigação” e encaminhadas outras 31 amostras ao Lacen (Laboratório Central), perfazendo o total de 40 casos em investigação.

Todos os casos confirmado nesta segunda estão cumprindo isolamento domiciliar.

Veja detalhes abaixo: