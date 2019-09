Hiroshi convida todos para maior Frutfest da história (vídeos)

Com portões abertos

O prefeito de Carlópolis, Hiroshi Kubo, e sua equipe ultimam os detalhes para o que se espera ser a maior Frutfest da história. A montagem e conclusão da estrutura estão quase prontas.

A emoção está de volta. SICREDI apresenta: De quarta-feira a domingo, dias quatro a oito de setembro, a 10ª FRUTFEST em Carlópolis.

As apresentações custarão R$ 600 mil com recursos próprios da festa (principalmente comercialização de camarotes e patrocínios) e não está sendo investido nenhum dinheiro da prefeitura.

O evento está marcado para acontecer e na Ilha do Ponciano, em Carlópolis.

Parque de Diversões

Rodeio em touros e cavalos

Exposição

Praça de alimentação

E no palco principal uma grade especial de shows.

Dia 04 – Pedro Paulo & Alex

Dia 05 – Bruno & Marrone

Dia 06 – Lucas Lucco

Dia 07 – Jads & Jadson + Munhoz e Mariano

Dia 08 – Rick & Renner

Tudo isso e muito mais para você.

A Comissão Organizadora da festa conta com Fabiano Alpheu Barone Barbosa como Presidente e também Antônio Elias como Presidente do Rodeio e Toninho Paraná como vice, além do Secretário Municipal de Turismo, Felipe Salles Coelho e Nilton José Teles e da secretária municipal de Administração Sandra S. Pascon.

Cézar Silva, Nilton Telles, Thiago, Felipe Coelho e Marcelo Rossi