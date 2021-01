Dupla teve votação extraordinária consolidando liderança na cidade e região

“Os desafios são grandes, mas estamos otimistas e com muita esperança; reafirmamos o nosso compromisso de fazer um trabalho sério, estruturante e transformadora, porque a Política só tem sentido se for para melhorar a vida das pessoas”. Foi assim que o prefeito Hiroshi Kubo comentou sua posse neste final de semana (fotos) . Ele foi reeleito junto com a vice Doutora Ana (Ana Lúcia Moreno da Silva, esposa do ex-chefe do executivo, Isaac Tavares da Silva), ambos do PSD. A primeira-dama, Cíntia, também estava presente.

A maior bancada no Legislativo é do PSD, com 4 vereadores.

Os vereadores de Carlópolis vão representar 14.500 habitantes. A cidade tem um PIB de R$ 268.995.389,00 e um IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) de 0,713, segundo a última medição do IBGE, que é de 2010. O IDH vai de 0 a 1 – quanto maior, mais desenvolvida a cidade – e tem como base indicadores de saúde, educação e renda. A média no Brasil é de 0,765, segundo dados de 2019 divulgados em 15 de dezembro de 2020 pelo Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas (PNUD).

Veja quem são os vereadores eleitos:

Hulk, do PV, 62 anos, é casado, mas não declarou nenhum bem como patrimônio. Ele foi diplomado, mas ainda não empossado. Sua situação será explicada em reportagem do npdiario na tarde desta segunda-feira, dia quatro.

Luiz Menezes, do DEM, tem 60 anos, é casado, e foi eleito presidente da câmara.

Dr Zezinho (fotos), do PSD, tem 46 anos, é casado e médico.

Professor Adenilson, do PSD, tem 49 anos.

Dra Jusselem, do PSD, tem 56 anos.

Selma Zapzum, do PSD, tem 51 anos, é solteira.

Zezinho, do PROS, tem 42 anos, é casado.

Galego do Pesqueiro, do DEM, tem 51 anos, é solteiro.

Luciano da Ambulância, do DEM, tem 38 anos, é casado.