Homem é preso por falta de pagamento de pensão alimentícia

No centro platinense

A equipe policial em cumprimento a ordem de serviço referente ao desfile de 7 de Setembro, por volta de 10h15m, foi abordada por uma senhora, na Rua Marechal Deodoro da Fonseca, em Santo Antônio da Platina.

Ela relatou que estava numa Agência Bancária e foi incomodada por um cidadão de camisa vermelha, o qual estava abordando as pessoas que entravam na unidade e forçando as pessoas a comprar algo. Sendo assim, o elemento foi identificado, e após consulta no aplicativo de investigação constatou-se em seu desfavor um mandado de prisão pelo Poder Judiciário da Comarca de Ponto Grossa, por pensão alimentícia.