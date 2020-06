Homem joga óleo fervente na própria mãe em Andirá

Foi lesão corporal (violência doméstica e familiar)

Uma ocorrência causou indignação no bairro Monte Carlo em Andirá e foi registrada em torno de 18 horas deste domingo, dia 28. O criminoso foi o próprio filho da vítima.

Por discussão banal, a idosa foi atingida por óleo fervente e teve que ser encaminhada ao Pronto Socorro para receber atendimento médico.

O agressor foi preso em flagrante pela Polícia Militar e encaminhado à delegacia da Polícia Civil para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso.

No mesmo dia, às 19h22m a equipe policial militar foi acionada para se deslocar até um posto de combustível localizado na Avenida Brasil, onde havia acabado de ocorrer um roubo.

No local, informado que dois indivíduos realizaram a ação criminosa e que portavam armas do tipo pistola e revólver, bem como depois de subtraído o dinheiro do caixa fugiram sentido ao bairro Santa Inês.