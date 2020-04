Homem usa pistola para se vingar do cachorro do vizinho

Animal matou galinhas do seu quintal e ele ficou indignado

Por “vingança” um homem deu um tiro no cachorro do vizinho. Foi por causa de indisposição ocorrida na estrada rural do Ribeirão Novo às dez horas desta terça-feira, dia 14, em Wenceslau Braz.

A Polícia Militar procurou e localizou o atirador e, ao indagá-lo sobre o fato, confirmou a denúncia e relatou que o cão do vizinho matou algumas galinhas no seu quintal. Na sequência, se dirigiu até a propriedade para conversar sobre os danos que estava sofrendo, e acabou entrando na chácara e efetuando dois disparos de arma de fogo contra o animal que estava preso na corrente.

Daí, fugiu sentido à sua residência.

Diante disso, equipe deslocou-se até a residência informada, e o autor apresentou a arma utilizada no disparo qual se trata de uma pistola devidamente registrada, marca Taurus, calibre .380 municiada com um carregador e 14 munições intactas. O homem não possui porte de arma e teve que ir até a delegacia de Polícia Civil para realizar o flagrante delito pelo disparo de arma e pela prática de maus tratos a animais, uma vez que o bicho não morreu.