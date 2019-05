Ibaiti combate exploração sexual infantil

E de adolescentes

A prefeitura de Ibaiti, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, Secretaria Municipal de Educação, CRAS e CREAS promoveram na sexta-feira (17), uma passeata para marcar o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual Infantil.

Participaram escolas das Redes Municipal de Ensino e Estadual de Educação, Núcleo Regional de Educação de Ibaiti, Secretaria Municipal de Saúde, Grupo da Melhor Idade, Emater, Conselho Tutelar, Casa Lar Menino Jesus, Polícia Militar, Centro de Apoio a Juventude de Ibaiti-CAJI e Projeto Piá.

A concentração e saída aconteceu em frente ao prédio da prefeitura às 09 horas da manhã onde foram recepcionados pelo prefeito Dr. Antonely Carvalho. Houve a benção do padre Antônio Carlos Zakir, pároco do santuário Eucarístico do Sagrado Coração de Jesus, e uma apresentação de capoeira com alunos do CAJI. A passeata percorreu toda a extensão da Rua Paraná, descendo pela Rua Rui Barbosa até a Casa da Cultura.

A campanha em Ibaiti visa mobilizar e convocar toda a sociedade para o compromisso de proteger crianças e adolescentes.

Neste sábado, dia 18, no Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração contra a Criança e Adolescente houve uma blitz educativa no cruzamento da Rua Paraná com Rui Barbosa com entrega de panfletos e lixeirinhas para carro.