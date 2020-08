Ibaiti e Bandeirantes recebem recursos para aplicação em saúde

Antonely Carvalho recebeu R$ 4 milhões e Lino Martins R$ 650 mil

A Secretaria da Saúde formalizou repasse de R$ 13,6 milhões para dez municípios.

O repasse foi autorizado pelo secretário Beto preto, nesta quinta-feira, dia 12, e se destina a obras e aquisição de equipamentos.

Os municípios foram beneficiados por meio de convênios do Programa Paraná Mais Cidades e de indicação orçamentária de emendas parlamentares de deputados estaduais.“Mesmo durante a pandemia, a Secretaria da Saúde mantém o ritmo de atendimento aos municípios, com apoio dos deputados, repassando recursos que beneficiarão milhares de paranaenses”, afirmou Beto Preto.

Segundo o secretário, esta ação representa a soma de esforços das esferas envolvidas. “Reconhecemos as dificuldades das prefeituras, principalmente neste momento, e contamos com a orientação expressa do governador Ratinho Junior para estes repasses confirmando o objetivo de uma administração municipalista, voltada para à atenção e ao cuidado da população”, afirmou.

MUNICÍPIOS – Os valores repassados atenderão desde unidades básicas da capital até unidades de comunidades da zona rural de municípios de menor porte. Para Curitiba foi assinada autorização de R$ 820 mil destinados a aquisição de equipamentos para unidades básicas de saúde, dentro do Programa Saúde da Família.

São João do Triunfo, nos Campos Gerais, recebeu R$ 750 mil para a realização de obras em três unidades localizadas na área rural. “Vamos descentralizar o atendimento do posto central e levar os serviços para as famílias de agricultores das comunidades rurais com mais de 1.500 moradores”, explica o prefeito Abimael do Valle.

HOSPITAL – Ibaiti, no Norte Pioneiro, recebeu R$ 4 milhões, representando o maior valor repassado nesta ação. O valor será aplicado na reforma e ampliação do hospital municipal. Segundo o prefeito Antonely de Carvalho, o projeto tem como base os protocolos e orientações da Vigilância Sanitária da Secretaria da Saúde.

“Além disso teremos a ampliação das alas da maternidade e pediatria. As obras também contam com investimentos do município e da Câmara de Vereadores e promoverão melhoria no atendimento a pacientes da microrregião, pois Ibaiti hoje é uma cidade polo”

Foram duas autorizações para o município de Campo Magro (RMC), totalizando R$ 2,5 milhões. “A ampliação da Unidade de Saúde Santa Luzia e as obras da Unidade Básica Municipal, representam uma grande melhoria no atendimento da população. Esperávamos por estes benefícios há 15 anos. As duas unidades recebem cerca de 600 usuários diariamente”, disse o prefeito Claudio Casagrande.

MAIS CIDADES – Bandeirantes aplicará R$ 650 mil na construção do Centro de Fisioterapia Municipal. “Consideramos uma obra fundamental para a cidade. São muitos pacientes que necessitam deste atendimento especializado e a obra representara mais qualidade de vida”, disse o prefeito Lino Martins.

Participaram da ação os deputados estaduais Luiz Cláudio Romanelli, Soldado Adriano José, Hussein Bakri, Douglas Fabrício, Delegado Francischini, Alexandre Curi, e Chico Buhrer, além de representantes de deputados, prefeitos, secretários municipais e vereadores.