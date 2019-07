Ibaiti entrega agasalhos e cobertores hoje

No Espaço Dini Fadel

A Campanha do Agasalho 2019 do Provopar com o slogan “Faça Boas Ações, Doe Agasalhos e Aqueça Corações”, coordenada pela primeira dama e presidente do Provopar Flaviana G. Fadel Carvalho com apoio da Prefeitura Municipal, Secretaria de Assistência Social e Centro de Referência de Assistência Social fará a entrega dos agasalhos arrecadados durante a campanha neste sábado, dia 06 de julho, no Espaço Cultural Dini de Moura Fadel.

A campanha do Provopar foi iniciada no mês de maio e em 2019 contou com a parceria da Uniesp/Faculdade de Ibaiti na arrecadação das roupas.

Foram distribuídas caixas de coletas nas agências bancárias do Bradesco, Itaú, Caixa Econômica Federal, Sicredi, Lojas Ipiranga, Paraíso, Amarelo 20, Carambolas, Xodó Presentes, Dig Lu One Store, Atitude V, Cecília Cabeleireiros, CEEP Seiji Hattanda, Unopar, Escola Arco Iris e Colégio Nossa Senhora das Neves.

O objetivo da Campanha do Agasalho foi coletar o maior número possível de roupas, calçados e agasalhos para suprir as necessidades das famílias que precisam. Assim, nesta época do frio, diminuir o sofrimento daqueles que não tem como se aquecer.