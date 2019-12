Ibaiti ganha mais uma viatura para a ROTAM

Camionete foi entregue ao prefeito pelo coronel Morais

O prefeito de Ibaiti, Antonely Carvalho, esteve na sede do Comando da Policia Militar do Paraná, em Curitiba, com o Subcomandante Geral da PM estadual, coronel Antônio Carlos de Morais (os dois na foto) para a entrega de mais uma viatura (Amarok) para o município.

Dessa vez, a camionete foi entregue para a ROTAM(Rondas Ostensivas Tático Móvel), o que ajudará muito no policiamento ostensivo e na segurança pública de forma geral. O pedido foi feito pelo chefe do executivo e intermediado pelo deputado estadual Alexandre Cury(PSB), o qual levou a reivindicação ao Coronel Morais.

A pick-up da Volkswagen possui alto desempenho e tecnologia, sendo essencial para um trabalho ainda melhor.