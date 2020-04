Ibaiti inaugura único Hospital de Campanha do NP

Unidade possui 34 leitos e já está funcionando

Foi inaugurado na manhã desta segunda-feira, dia 13, o Hospital de Campanha de Ibaiti (fotos), o primeiro e talvez o único do Norte Pioneiro.

Conta com 34 leitos e está instalado na UPA(Unidade de Pronto Atendimento), no bairro Mãe Rainha. No local, funciona um hospital padrão que servirá para os atendimentos regulares (aqueles em que os pacientes não tem sintomas da Covid-19).

Segundo o prefeito Dr. Antonely Carvalho, esses pacientes ficarão livres dos riscos de contaminação com o coronavírus. No local serão atendidos os pacientes com fraturas, cardíacos, hipertensos, gestantes, entre outras. Também será destinado ao atendimento de Pronto Socorro Municipal e Internação médicas para adultos e pediatria.

O antigo Hospital Municipal, na Rua Dr. Francisco de Oliveira, próximo ao terminal rodoviário, passará a ser chamado de Hospital de Referência do Covid-19 e fará atendimento exclusivo aos pacientes com Covid-19, inclusive para casos graves e agudos de pneumonia e respiratórios com necessidade de ventilação mecânica.