Ibaiti realiza 11ª Conferência Municipal de Assistência Social

A Prefeitura de Ibaiti, por meio da Secretaria de Assistência Social e o Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS realiza nesta segunda-feira, dia 26, a XI Conferência Municipal de Assistência Social, com o tema: Assistência Social: Direito do Povo, com Financiamento Público e a Participação Social.

Durante a conferência que acontece desde as 12h30m no salão de eventos da Casa da Cultura serão discutidos assuntos relacionados ao Sistema Único de Assistência Social (SUAS), assim como a propositura de diretrizes visando o aperfeiçoamento do Sistema. O evento será aberto ao público.