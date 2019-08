Ibaiti realiza Workshop sobre Previdência

Para qualificar servidores gestores e conselheiros

Aconteceu o primeiro Workshop sobre conhecimento previdenciário em Ibaiti. O evento foi realizado pela Prefeitura Municipal de Ibaiti, a Associação Paranaense de Previdência-APPREVI e o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Ibaiti – IBAITIPREV, na Casa da Cultura.

O objetivo da rodada de conhecimento é qualificar os servidores, gestores e conselheiros atuantes na área de gestão de regimes próprios de Previdência, através do desenvolvimento dos temas relacionados aos princípios constitucionais, cumprimento de regras legais, práticas de governanças e controles de gestão, desenvolvendo suas competências essenciais para o desempenho de suas funções.

O prefeito Dr. Antonely Carvalho participou do evento juntamente com o presidente da Câmara Municipal Sidinei Róbis e os vereadores Antônio Carlos da Silva, Joel Azevedo, Fábio Maldonado Fadel, Vera Lúcia Bernardes e Vera Lúcia Siqueira dos Santos.

Houve palestras sobre Cálculo Atuarial. “O que é? E Porque entendê-lo”, com Vinícius Alexandre Bietkoski da Empresa Actuary, Fundo de investimentos em ações. “Rendas Variáveis”, com Daniel Longo da Empresa Constância Investimentos, Pró Gestão, com Samantha Zaniquelli da Empresa Crédito e Mercado e A reforma da previdência é necessária? com Dr. Marcos Evandro Gearola.

Ao final houve rodada de perguntas do público presente sobre a reforma da Previdência aos palestrantes.