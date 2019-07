Ibaiti resgata moradores de rua do frio intenso

Prefeito participa

No início da noite deste sábado, dia seis, o prefeito Antonely Carvalho esteve, juntamente com a Secretaria de Assistência Social Márcia Lemes e o Diretor Jackson de Souza, em vigília nas ruas de Ibaiti.

Eles conversaram com os moradores de rua na tentativa de levar o maior número de moradores para o albergue da cidade, tendo em vista à frente fria que chegou.

Durante a ação desta noite, foram ao albergue, recebidos pela irmã Selma.

“Muito obrigado para a Irmã Selma pelo excelente trabalho prestado a todos que precisam da ajuda do albergue; agradecemos também todo auxílio da polícia militar nessa causa humanitária junto aos moradores de rua auxiliando os mais necessitados neste inverno”, comentou o chefe do executivo, acrescentando: ” Uma atitude simples, porém realizada com muito amor ao próximo. Pedimos ajuda a toda população ao verem um morador de rua para tentarem o diálogo e nos ajudarem a levar as pessoas desabrigadas até o albergue, toda ajuda é bem vinda”.