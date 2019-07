IBGE abre 400 vagas temporárias de analista censitário

Será válido em todos estados

Estão abertas até o dia 23 de julho, as inscrições para 400 vagas temporárias de analista de nível superior do Censo 2020. As oportunidades estão distribuídas em 20 áreas de conhecimento e em todas as unidades da federação, sendo a maior parcela para o Rio de Janeiro, sede do IBGE. O edital completo foi publicado hoje, dia 8, no Diário Oficial da União.

A aplicação das provas está prevista para 1º de setembro e os aprovados devem ser convocados a partir do dia 27 do mesmo mês. A remuneração mensal é de R$ 4.200 para uma jornada de trabalho de 40 horas semanais, sendo 8 horas diárias. Os contratados terão direito aos auxílios alimentação, transporte e pré-escolar, assim como a férias e 13º salário proporcionais, de acordo com a legislação vigente.

O período máximo da contratação é de 12 meses e os contratos terão vigência de 30 dias, podendo ser sucessivamente prorrogados por igual período, de acordo com a necessidade do trabalho e/ou disponibilidade de recursos orçamentários. O desempenho dos contratados será avaliado mensalmente.

As inscrições somente serão validadas após a confirmação do pagamento da taxa de R$ 64. Negros ou pardos terão direito a 20% das vagas e pessoas com deficiência ao mínimo de 5%, de acordo com a legislação em vigor.

Serão 60 questões objetivas em língua portuguesa, conhecimentos específicos e raciocínio lógico, conforme descrito no edital. As provas dos candidatos da área de conhecimento de métodos quantitativos não terão questões de raciocínio lógico.