Inaugurado Museu da História de Ibaiti

Imóvel foi restaurado e abriga memória da cidade

Foi inaugurado na tarde de sexta-feira (20), o Museu da História de Ibaiti Mário Yamanouye. É mantido e dirigido pela Prefeitura de Ibaiti por meio do Departamento de Cultura e Lazer e criado através da Lei Municipal nº 558, de 1º de julho de 2009, mas nunca havia sido aberto à visitação.

A pedido do prefeito Dr. Antonely Carvalho foi realizado uma nova pintura e iluminação externa decorativa o que valorizou e deu destaque à fachada do prédio mesmo no período noturno mostrando a beleza da arquitetura e valorizando ainda mais o patrimônio histórico municipal que foi construído nos anos de 1940 para servir de escritório regional da Rede Ferroviária Federal-RFFSA.

Após a década de 1970 quando o a RFFSA deixou de utilizar, o local serviu como residência e posteriormente como sede da Câmara Municipal de Ibaiti. Hoje, restaurado abriga o Museu da História de Ibaiti que recebeu o nome de Mario Yamanouye, importante fotógrafo filho de imigrantes japoneses que registrou em imagens o desenvolvimento do município.

Participaram da cerimônia de inauguração, além do prefeito, a primeira dama e presidente do Provopar Flaviana Fadel Carvalho, o vice-prefeito Ulisses Mingote, o presidente da Câmara de Vereadores e ex-diretor de Cultura Sidinei Róbis, vereadores, a família do homenageado, o artista plástico Kalu Chueiri, o diretor do Departamento de Cultura e responsável pelo Museu, Gilson Sarrafho, autoridades e a comunidade.

Durante a cerimônia, foi reinaugurada a estátua “Dama da Justiça” do artista plástico Kalu Chueiri. A obra, por anos ficou na frente do fórum desembargador Hugo Simas e havia sido retirada durante a construção do novo prédio. Agora restaurada pelo artista está no jardim do museu.

Também inaugurado um busto com o rosto do fotógrafo Mário Yamanouye, criado pelo artista plástico Kalú, especialmente para o imóvel.

Houve apresentação de Cantata de Natal com o Coral Municipal Rainha das Colinas da Secretaria Municipal de Educação e a benção do local pelo padre Vagner Faustino, reitor do Santuário Sagrado Coração de Jesus e o pastor Matoso, presidente do Conselho dos Pastores Evangélicos de Ibaiti.