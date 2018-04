Incêndio no restaurante: Fogo iniciou na cozinha e se alastrou pelo forro

Sinistro assustou platinenses ontem de manhã

O incêndio que irrompeu num imóvel na área central de Santo Antônio da Platina em torno de 10h15m desta terça-feira, dia 17, começou na cozinha, segundo relatou Wellington Rubens Menezes Freire, que alugava o local do comerciante Luis Nunes. A casa é antiga e pertencia à família Cardoso.

Não é possível indicar exatamente como começou, mas é bem provável que tenha sido por uma fritura ou a mangueira do fogão, sendo descartada causas elétricas, segundo especialistas ouvidos pela reportagem.

O forro é bem baixo, o que favoreceu a queima da madeira velha.A espessa, escura e alta fumaça pode ser vista por quilômetros conforme se pode notar pelas fotos e vídeos publicados pelo npdiario.

Freire vendeu o restaurante Mafalda há cerca de dois meses, entretanto depois o negócio foi desfeito e ontem seria a primeira vez que ele, disposto e animado, junto com a família serviriam refeições novamente.A fatalidade impediu.

Os dez bombeiros que trabalharam e usaram aproximadamente 17 mil litros de água chegaram rapidamente.

Seis policiais militares trabalharam no isolamento das ruas.

As crianças da Escola Santa Terezinha foram levadas para a frente da Casa da Cultura e outras nas proximidades do salão paroquial para serem depois transportadas para suas respectivas residências.À tarde, o estabelecimento de ensino funcionou normalmente.

Apenas uma menina de 13 anos foi encaminhada ao Pronto Socorro pela própria mãe, mas houve um princípio de pânico principalmente por parte de menores.

Veja mais imagens, detalhes e vídeo neste link: https://npdiario.com/capa/ninguem-se-feriu-em-incendio-hoje-no-centro-platinense/