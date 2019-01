Indivíduo ameaça cobrador com arma em Ribeirão Claro

Encontraram as balas na residência

Na segunda-feira, dia 21, um solicitante relatou à Polícia Militar que, ao realizar uma cobrança a um determinado indivíduo na Rua do Expedicionários, foi ameaçado pelo pai dele que usou uma arma cromada, provavelmente .38.

A equipe foi à casa do homem, às 18 horas, o qual não se encontrava, sendo informado pela esposa que havia saído de carro ( VW/Polo, cor preta).

Após a devida autorização, os PMs realizaram buscas na residência, sendo encontradas no quarto do 12 munições calibre .32 ( dez deflagradas e duas intactas). As munições foram apreendidas e tomadas as demais providências.