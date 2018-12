Indivíduos detidos com porções de maconha

Em Ibaiti

Nesta quarta-feira, dia 19, às 23h30m, os policiais estavam em patrulhamento, quando abordaram um veículo, cujos ocupantes estavam em atitude suspeita, ao ser interrogado na possibilidade de haver algo de ilícito no veículo, o condutor (18 anos) disse ter um cigarro de maconha no tapete do seu lugar.

Dentro do carro foram encontradas mais porções da erva que o outro ocupante (17 anos) assumiu ser de sua propriedade.

Eles foram detidos e encaminhados para Delegacia de Polícia Civil local.