Inscrições para Processo Seletivo Simplificado começam quinta-feira

Contrato em regime temporário

Neste dia 11, começam as inscrições para o Processo Seletivo Simplificado (PSS) da Secretaria de Estado da Educação. Serão contratados, em regime temporário, Professores, Professores Pedagogos, Tradutores e Intérpretes de Língua Brasileira de Sinais (TILS), Assistentes Administrativos, Técnicos Agropecuários, Técnicos Florestais e Auxiliares de Serviços Gerais.

A novidade no edital de 2019 é a recuperação salarial aos professores, concedida pela governadora Cida Borghetti. Nos contratos de 2019, a categoria voltará a ter equiparação salarial com os professores concursados e receberão uma remuneração de R$ 2.831,00 para uma carga horária de 40 horas semanais. Soma-se a este valor R$ 826,00 de auxílio-transporte. Em 2018, os professores PSS contratados receberam salário de R$ 2.455,00.

“Diferentes secretarias trabalharam para conseguir fazer as adequações necessárias e atender uma das principais demandas da categoria. Com isso, garantimos que em 2019 os professores PSS voltem a receber o salário que lhes é devido”, disse a governadora.

Seleção – O processo é destinado a selecionar profissionais para atuar em instituições da rede pública estadual de ensino, exclusivamente para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, suprindo as vagas existentes em todo o território estadual.

A Secretaria da Educação publicou três editais. O edital 57/2018, para a contratação de Professor, Professor Pedagogo e Tradutor e Intérprete de Língua Brasileira de Sinais (TILS), selecionará no mínimo 10 mil candidatos. O edital 63/2018, para auxiliar de Serviços Gerais, selecionará no mínimo quatro mil pessoas e o edital 62/2018, para Assistente Administrativo, Técnico Agropecuário e Técnico Florestal, o mínimo de 1,5 mil pessoas.

As inscrições devem ser feitas de 11 a 25 de outubro. A classificação provisória será divulgada no dia 6 de novembro e a final após o dia 14 de novembro.

Os editais do processo seletivo de 2019 podem ser consultados em http://www.educacao.pr.gov.br