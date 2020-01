Invadida e furtada capela na zona rural de Wenceslau Braz

Imóvel foi arrombado por marginais

Bandidos invadiram o povoado rural chamado Fazendinha nesta quinta-feira, dia 23, em Wenceslau Braz.

A Polícia Militar esteve no local e constatou que a porta principal foi arrombada e a grade da janela dos fundos arrancada. No barracão ao lado, deixaram escritas nas paredes as siglas da facção criminosa PCC (Primeiro Comando da Capital), segundo informações prestadas por moradores vizinhos teria sido utilizado um veículo Corsa Sedan de cor vermelha desbotada e vidros escuros.

Realizado patrulhamento, porém o suposto veículo não foi localizado.

A Polícia avalia que jovens desocupados escreveram a sigla até porque os marginais da facção não perderiam tempo em furtar lâmpadas e fios, “isso é coisa de moleque drogado”, disse uma autoridade.

Foram furtadas uma roçadeira de fio de cor vermelha; lâmpadas de LED quadradas e aproximadamente 30 metros de fio e um molho de chaves.