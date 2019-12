InvestCred distribui R$ 40 mil em prêmios a colaboradores

Reconhecida como uma das melhores empresas da região para se trabalhar

A InvestCred de Jacarezinho distribuiu aproximadamente R$ 40 mil em premiações aos colaboradores, durante um jantar realizado no último sábado (21). Foram uma motocicleta 0 km, televisões, celulares, viagens, prêmios em dinheiro e uma série de kits entregues pessoalmente pelo proprietário da financeira, o empresário Marcelo Palhares.

A premiação acontece anualmente e visa reconhecer o desempenho dos colaboradores durante todo o ano. A motocicleta, por exemplo, no valor de aproximadamente R$ 11 mil, foi entregue ao melhor vendedor de planos de crédito. Supervisores e o pessoal do setor administrativo também foram premiados.

“Fazemos questão de reconhecer o esforço do pessoal que trabalha com a gente, porque eles que são os grandes responsáveis do nosso sucesso, então nada mais justo que retribuir o desempenho deles com essa grande premiação”, destaca Marcelo Palhares.

Durante o evento, que teve direito a música ao vivo e um jantar dos mais completos, a trajetória de Marcelo também foi destaque, com um relato do pai do empresário citando o tino para os negócios desde a adolescência, quando vendia ovos de codorna.

Já a InvestCred começou em 2007. Posteriormente a empresa também passou a contar com um call center. Devido aos resultados, a financeira já ganhou diversos prêmios incluindo em âmbito nacional e hoje é reconhecidamente como uma das melhores empresas da região para se trabalhar

Apenas em Jacarezinho a InvestCred conta com mais de 100 colaboradores, sendo que uma parcela muito significativa deste total foi premiada no sábado. A empresa também conta com lojas em diversos outros municípios, sendo responsável por gerar mais de 600 empregos diretos.

“Desde o começo buscamos a valorização das pessoas. Algumas estão aqui desde o começo de tudo e buscamos cada vez mais oferecer condições ainda melhores para o nosso pessoal. Crescemos todos juntos e esse respeito e valorização aos colabores sem dúvida é um dos pilares do nosso desenvolvimento”, avalia Palhares.