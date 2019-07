IV Caminhada Internacional na Natureza de Sapopema

O evento é um programa para a família toda

Com um percurso de 11 quilômetros, a 4ª Caminhada Internacional na Natureza – Circuito das Águas de Sapopema, é um convite aos aventureiros para apreciar as belezas naturais do município. O evento, organizado por meio de uma parceria entre a Secretaria Municipal de Turismo e Meio Ambiente e a Emater, está marcado para o dia primeiro de setembro, saída da praça matriz passando pelos bairros Serra Grande e Capinzal finalizando no centro da cidade.

No local, serão servidos café da manhã e almoço nos valores de R$ 10 e R$ 20 respectivamente. A concentração será no salão paroquial da igreja matriz.

O intuito do evento é divulgar um pouco das belezas naturais existentes na cidade, ajudar a Associação de Turismo de Sapopema através da venda da alimentação, para fortalecer a instituição em ações para com o turismo e também ajudar os pequenos produtores rurais com a comercialização de seus produtos.

Sapopema está se destacando no turismo do Norte do Paraná devido às suas belezas naturais, cachoeiras – como o Salto das Orquídeas -, grutas, cavernas e montanhas, como o Pico Agudo que tem 1.200 metros de altura e permite uma vista incrível do rio Tibagi.

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas pelo link: http://sapopema.caminhadas.info/

ORIGEM

As caminhadas se iniciaram na França ao fim da segunda guerra mundial devido à necessidade que os pequenos agricultores tinham em vender seus produtos. Como aquela época as pontes foram destruídas, os compradores chegavam às propriedades somente a pé ou a cavalo. Com isso, foram criados roteiros para que os interessados passassem por diversas propriedades antes de irem embora. Com a reestruturação da França as caminhadas se tornaram um produto turístico que alia a atividade física e contemplação da natureza com a agricultura familiar.

Mais informações pelo e-mail: [email protected] ou (43) 3548-1018, com Miguel Golono, Jonas Godeny ou Augusto Junior.