Jacarezinhense com Covid-19 sai de UTI e retorna curado para casa

Ele correu sério e real risco de perder a vida

Emoção no Norte Pioneiro na tarde desta quinta-feira, dia 14. Depois de 25 dias internado infectado com a Covid-19 e risco de morte na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Universitário de Londrina, o paciente recebeu alta e retornou para Jacarezinho.

Motorista da secretaria municipal de Saúde de Jacarezinho, Luciano Teodoro de Almeida (fotos), deixou na tarde desta quinta-feira, dia 14, a unidade de saúde.

Na quarta, familiares divulgaram em rede social a imagem dele andando com uma certa dificuldade, mas vivo e sendo aplaudido (foto). Mensagem de médicos e enfermeiros como “Ótimo” e “Boa Sorte” em inglês e muitos sorrisos.