Jacarezinho abriga a mais nova e linda Gata da Semana

Emerge deslumbrante com seus olhos de princesa

Com apenas 17 anos, Ana Vitória Cóccia (fotos) já é uma moça resolvida, descolada e inteligente.

Mora com seus pais. Está concluindo o Ensino Médio no Colégio Universitário Maranata e pretende cursar Medicina.

“Amo viajar, estudar, estar em contato com a natureza, sair com meus amigos, curtir minha família… Me considero uma pessoa simpática, animada, um pouco brava”, comenta a boneca viva, meiga e um esplendor de beleza.

Voando como uma ave mitológica, Ana Vitória surge maravilhosa como a nova Gata da Semana.