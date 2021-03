Não houve absolutamente nenhum problema na ação realizada no fim de semana

O município de Jacarezinho aplicou 237 doses da vacina contra a Covid-19 em idosos com idade igual ou superior a 80 anos, durante o último sábado (06).

As doses chegaram ao município na sexta-feira e o município fez rapidamente o preparo do imunizante e a logística da vacinação para já no dia seguinte fazer a imunização do público alvo.

“Quero dar os parabéns a nossa equipe da Saúde, pela agilidade e o comprometimento em fazer este trabalho tão bom e tão importante. Acredito que nos próximos dias já tenhamos uma nova remessa e logo logo começamos a vacinar público de outras idades”, destaca o prefeito Marcelo Palhares, que mais uma vez acompanhou de perto a vacinação.