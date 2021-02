Adolescente passeava com volume excessivo numa Saveiro

Na madrugada do sábado dia 13, os policiais militares foram acionados para dar atendimento numa situação de perturbação do sossego, na Rua 20, Residencial Arboris, qual um carro estava com aparelhagem de som ligada com volume muito alto.

Localizado o veículo, uma VW/Saveiro, os policias realmente constataram o som alto.

Feita abordagem, o condutor era menor. Diante disso, a aparelhagem de som e o menor foram apreendidos e encaminhados para Delegacia de Polícia de Jacarezinho.