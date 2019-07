Jacarezinho e Cornélio disputam título no futebol

Santa Mariana e Itambaracá decidem terceira colocação

Domingo tem decisão no futebol, na fase regional de Assaí, dos Jogos Abertos do Paraná. Cornélio Procópio e Jacarezinho entram em campo para definir quem será o campeão no Estádio Doutor Durval José da Silva. Antes, Santa Mariana e Itambaracá decidem quem ficará com a medalha de bronze.

As quatro equipes entraram em campo hoje para disputar a vaga para a final da fase regional. Na primeira partida, Jacarezinho enfrentou Itambaracá e venceu pelo placar de 2 X 0, conquistando a primeira vaga para a final da competição. Depois Cornélio Procópio e Santa Mariana se enfrentaram.

Os procopenses foram muito superiores em campo e venceram a partida por 5 X 1. Com isso, decidem com Jacarezinho neste domingo, dia 14, quem será o campeão da fase regional dos Jogos Abertos do Paraná.

Os Jogos Abertos do Paraná são promovidos pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria da Educação e do Esporte, com o apoio do da Prefeitura de Assaí (Reportagem: VALDIR AMARAL).