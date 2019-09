Jacarezinho é Miss Popularidade em concurso estadual

Ela tem apenas 18 anos

Nicoly Ferraz (fotos), de Jacarezinho, levou para casa a faixa de Miss Popularidade no recente Miss Paraná Model’s Secreta 2019, em Londrina.

“É um privilégio representar o meu município, pois minha cidade tem as pessoas que eu amo, uma cidade que oferece muitas oportunidades de estudo, com ótima universidade e o excelente Instituto Federal a qual eu faço parte. É muito gratificante poder representar essa cidade que me faz muito feliz. Agradeço à todos pelo apoio e aos meus patrocinadores”, disse.