Jacarezinho já tem mais de dois mil casos de dengue

Bairro Aeroporto é onde se encontram mais registros

A cidade de Jacarezinho já registrou mais de 2 mil casos de dengue, segundo dados do departamento de vigilância epidemiológica do município divulgados a pedido da reportagem. Ao todo são 2564 casos notificados, 2059 casos confirmados, 459 descartados e 46 que ainda aguardam resultados de exames.

De acordo com os dados, o local com maior índice de casos é a região do bairro Aeroporto onde foram registrados 573 casos, destes, 522 são dengue, um é dengue tipo 2 e 50 são dengue com sinais de alarme.

A região da Vila São Pedro e Vila Setti estão empatadas em segundo lugar na lista com um total de 288 casos cada. Na região da Vila São Pedro são 272 casos de dengue, um caso de dengue tipo 2 e 14 de dengue com sinais de alarme.Já na região da vila Setti, são 265 casos de dengue e 23 casos de dengue com sinais de alarme. Não há casos de dengue tipo dois no bairro. A região central de Jacarezinho tem 367 casos confirmados da doença, 340 de dengue e 27 de dengue com sinais de alarme.

O parque Bela Vista aparece com 198 casos confirmados, 191 de dengue e sete de dengue com sinais de alarme. O jardim São Luiz tem 188 casos confirmados, 176 de dengue e 12 de dengue com sinais de alarme. A região do jardim Panorama tem 102 casos confirmados, 95 de dengue e sete de dengue com sinais de alarme. Na zona rural são 31 casos confirmados, 29 de dengue e dois de dengue com sinais de alarme.

Marques dos Reis apresenta 13 casos confirmados. Casos de outras cidades que também foram confirmados em Jacarezinho são 11 no total, sendo 10 de dengue e um de dengue tipo 2. 998 casos foram confirmados com exames laboratoriais e 1061 por dados clínico epidemiológico. Mais de 5% da população do município contraiu a doença. Segundo dados do IBGE a cidade tem 39.378 habitantes (2019) com 2.059 casos, ou seja, 5.22% da população (Fonte: Jivago França JNN).