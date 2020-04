Laudos provam que homem não estuprou menor, dizem advogado e filha do acusado

“A adolescente não foi dopada e nem violentada”

Na noite do dia dois de fevereiro deste ano, uma moça de 17 anos de Jacarezinho fez acusações gravíssimas contra um homem,então amigo do seu pai. Segundo a menor, ele a teria dopado e estuprado.Desde então, está preso primeiramente numa cela especial da cadeia local e agora numa carceragem de uma cidade da região, só conseguindo dormir tomando calmantes.

Nesta Sexta-feira Santa, dia dez, a filha do suposto criminoso, Cristiane Mendonça (foto abaixo), de 35 anos, conversou com o npdiario e desabafou, emocionada, afirmando que laudos – do insuspeito e conceituado Instituto de Criminalística do Paraná – comprovam a inocência das denúncias feitas pela menina.

Na época, o empresário foi conduzido algemado pela Polícia Militar à Central de Flagrantes da Polícia Civil de Jacarezinho, onde o plantonista determinou que ambas as partes fossem levadas até a Santa Casa de Misericórdia para exames clínicos que já pudessem mostrar algum tipo de lesão.

Realizados, a médica plantonista consignou em seu relatório não haver quaisquer lesões tanto na então vítima quanto no acusado.

Após isso, a adolescente seguiu para sua residência. No dia seguinte, fez exames e coleta de vestígios. O homem de 53 anos ficou encarcerado.

Houve passeatas e manifestações a favor da menina exigindo providências ainda mais rigorosas (veja links abaixo).

Os laudos que saíram nesta quinta-feira, dia nove, segundo o advogado de defesa, Diego Donini (foto principal), indicam que a garota não ingeriu bebida alcoólica, não foi violentada, o sangue que tinha em suas vestes era de menstruação, não havia vestígios de esperma, era virgem, e também não houve, obviamente, conjunção carnal.

“Queremos justiça, meu pai não pode mais continuar sofrendo por algo que não aconteceu”, afirma Cristiane.

“Confiamos que esse trabalhador, com traumas e inocente em todos o sentidos, deva ganhar a liberdade nos próximos dias para reconstruir sua vida”, declara Donini.

Lembre do caso: https://npdiario.com/cidades/regiao-protesta-contra-estupro-de-adolescente-em-jacarezinho/

E também: https://npdiario.com/cidades/jacarezinho-faz-protesto-contra-estupro-de-menina-video/