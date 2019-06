Jacarezinho: PM prende envolvido em homicídio (vídeo)

Participou de briga no início da semana

Por volta das 11h25min desta quinta-feira, dia 27, Policiais Militares receberam denúncias de que o indivíduo que atacou outro com facadas, envolvido na briga que ocorreu na noite de segunda-feira dia 24, estava andando de forma ameaçadora pela Rua Camilo Nunes, Bairro Aeroporto, em Jacarezinho, com o objetivo de intimidar possíveis testemunhas do fato.

Imediatamente, as autoridades foram ao local e prenderam o homem de 41 anos, que foi encaminhado para Delegacia de Polícia Civil de Jacarezinho e e ouvido.

Ele é um dos pivôs que iniciaram a briga e esfaqueou outro envolvido de 20 anos. Daí por diante a luta se estendeu aos familiares dos envolvidão, tiros estes disparados pelo primo da vítima que foi esfaqueada.

O autor do homicídio também já foi preso pela Polícia Militar na terça-feira, dia 25, por volta das 09h, na Rua Antônio Galerani, Jardim Castro.