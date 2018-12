Jacarezinho: PMs recuperam motoneta e outros objetos furtados

Em Jacarezinho

Em trabalho de busca de um furto de uma motoneta marca Honda, modelo Biz, cor azul, ocorrido na última terça-feira, dia 11, os Policiais Militares relataram que o veículo foi visto com dois indivíduos no Bairro Laranjal na quarta-feira, dia 12, às 15h40min e que eles haviam furtado uma chácara naquela localidade.

Imediatamente, os PMs foram ao local e se depararam com os marginais, ao perceberem a aproximação das viaturas abandonaram a motoneta e os materiais furtados, e correram para a mata. Foi realizado o cerco e buscas, inclusive com apoio da equipe ROTAM (Rondas Ostensivas Táticas Móvel), os suspeitos não foram localizados.

Foi constatado que realmente era a motoneta furtada no Bairro Anita Moreira, sendo apreendidos ainda um televisor 42 polegadas, marca Samsung, um aparelho DVD da mesma marca, um ferro Black Decker e um rádio DVD. A motoneta e os objetos foram encaminhados à delegacia local.

Durante a fuga, um dos suspeitos foi reconhecido pela equipe policial, com sendo um indivíduo conhecido no meio, pela prática de furtos na cidade, sua identidade foi adicionada no BO para demais providências cabíveis.