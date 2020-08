Jacarezinho tem 215 confirmados ; Santo Antônio apenas um paciente em hospital

De acordo com Boletins epidemiológicos oficiais divulgados nesta quinta

Na tarde desta quinta-feira, dia seis, saiu o novo Boletim epidemiológico informando que 264 moradores estão infectados pela Covid-19, em Santo Antônio da Platina.

Ainda de acordo com o informe, 241 já se recuperaram da doença e 17 estão ativos (um hospitalizado e 16 em isolamento domiciliar). 107 casos estão sob investigação, e seis pessoas já morreram no município por complicações do novo coronavírus.

O número de casos ativos permanece bem baixo e de internado somente um, conforme notou o diretor municipal de Saúde, Eliezer de Freitas Ribeiro (foto).

Realizados até agora 2.104 exames, dos quais 1.733 testaram negativos

Dois novos casos de Covid-19 foram confirmados em Jacarezinho por meio de exames realizados pelo LACEN. Os casos são considerados leves, e por isso os pacientes estão em isolamento domiciliar.