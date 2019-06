Japira forma PSL e anuncia disputa na eleição de 2020

Intuito é concorrer aos cargos majoritário e proporcionais

Leonildo Aparecido da Silva (foto) foi presidente do DEM, articulador político e coordenador da campanha do ex e saudoso prefeito Wellington da Silva, e promete que vai apresentar um excelente nome para a concorrência ao pleito de prefeito e vice, nas eleições do ano que vem.

O presidente conta com o apoio dos deputado estadual Delegado Francisquini (PSL) e federal Felipe Francisquini (PSL) e também do deputado estadual Do Carmo (PSL).

Leonildo foi braço direito de Walmir e secretário de Assistência Social, onde desenvolveu um trabalho elogiado junto aos projetos com crianças, adolescentes e idosos de Japira.

Membros do partido:

Presidente: Leonildo Aparecido da Silva;

Vice-presidente: José Carlos Luciano;

Tesoureiro: Lourival Balsaneli;

Segundo tesoureiro: Ana Paula Torres;

Secretario: Ederaldo Bueno;

Segundo secretario: Roberval Oliveira e

Membro: Aguinaldo Bronze.