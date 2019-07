JAPs: Ribeirão do Pinhal campeão invicto no handebol masculino

Cornélio Procópio e Bandeirantes disputam terceira colocação

Ribeirão do Pinhal conquistou o título de campeão no handebol masculino, na fase regional de Assaí, do 62º Jogos Abertos do Paraná (JAPS). A partida que garantiu medalha de ouro aos atletas de Ribeirão do Pinhal foi decidida na tarde deste sábado, dia 13, no Ginásio de Esportes Yoshihiro Nonomura, o Paulão.

A equipe de Ribeirão do Pinhal enfrentou Bandeirantes e venceu pelo placar de 38 X 23.

Os ribeiro-pinhalenses venceram as três partidas que disputaram e ficaram invictos na conquista do título. O primeiro desafio foi contra Uraí, no dia 5 de julho, quando venceu pelo placar de 33 X 18. Depois foi a vez dos procopenses, no dia 7, que perderam por cinco gols de diferença. A partida terminou em 27 X 22. Agora, por último, foi Bandeirantes quem enfrentou Ribeirão do Pinhal e não conseguiu superar a garra da equipe campeã, que venceu pelo placar de 38 X 23.

A medalha de prata ficou com Uraí, que venceu duas partidas e perdeu apenas para os campeões. Uraí venceu Cornélio Procópio (26 x 20) e empatou com Bandeirantes, em 16 X 16. A decisão foi para o tiro de sete metros e Uraí levou a melhor, venceu e ficou com o título de vice-campeão.

Cornélio Procópio e Bandeirantes não venceram nenhuma das partidas que disputaram. Neste domingo (13), último dia de jogos na fase regional de Assaí, as duas equipes vão se enfrentar. Quem vencer conquista medalha de bronze. Apesar de ter a vantagem de um empate, Bandeirantes teve um desempenho inferior ao de Cornélio Procópio, que tem melhor saldo de gols. De qualquer forma, as duas equipes terão de lutar para vencer a partida, se quiserem finalizar a participação nos JAPS, pelo menos, em terceiro lugar.

Os Jogos Abertos do Paraná são promovidos pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria da Educação e do Esporte, com o apoio do da Prefeitura de Assaí.

