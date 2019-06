JEPs: Santo Antônio da Platina é campeão no basquete

Ribeirão do Pinhal ficou com a medalha de prata

A quadra da Escola Hercília P. da Silva, nos Jogos Escolares do Paraná, em Carlópolis, foi o palco da disputa entre Colégio Tia Ana Maria, de Santo Antônio da Platina, e o Colégio Estadual Hermínia Lupion, de Ribeirão do Pinhal.

Os platinenses venceram as duas partidas (36 x 29 e 38 x 21) e classificaram-se para a fase macrorregional que acontecerá em Assaí (cidade perto de Londrina) no final deste mês de junho.

O professor David Junior de Melo, da equipe vice-campeã, ressaltou que os alunos treinam somente no sábado e que queriam participar da competição. “Eles demonstraram garra, disciplina e empenho. Mesmo com o placar, eles merecem os parabéns”, comentou o técnico.

O aluno/atleta platinense João Alves dos Santos Mendes, 14 anos, afirmou que a equipe é praticamente nova e tem sido treinada pelos professores Jeferson e Charles. “Foi um jogo muito disputado. A segunda partida foi muito mais disputada, pois eles voltaram com mais garra. Mas agora iremos para a fase macrorregional”, disse, empolgado.

Quem estava nas arquibancadas poderia até achar que a modalidade seria fácil. Pegar uma bola e colocar no cesto. Só que cinco segundos durante a partida podem demorar uma ‘eternidade’. Mas para isso, são várias regras, tem que bater ela, acertar o cesto (coisa que não é tão fácil assim), e também driblar os adversários.

O basquete possui três fundamentos básicos que mais se destacam: o drible, o passe e o arremesso. Sem o domínio completo desses fundamentos, não há como jogar corretamente. Lembro filosoficamente que o basquete não é uma modalidade esportiva cujo vencedor é o que acerta mais, mas o que erra menos.

Os Jogos Escolares do Paraná são uma realização do Governo do Estado por meio da Secretaria da Educação e do Esporte em parceria com o município de Carlópolis.