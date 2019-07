JEPs: Santo Antônio fica em terceiro no basquete

Jogos terminaram neste domingo

A Macrorregião de Assaí dos 66º Jogos Escolares do Paraná já tem representante para a Fase Final no basquetebol. A equipe do Colégio Águia Master conquistou o título após vencer todas os adversários na Macrorregional.

Para conquistar o título invicto, os estudantes do Águia Master superaram o Colégio Tia Ana Maria, de Santo Antônio da Platina, por 72 x 15, o Centro Estadual de Educação Profissional Professora Maria Lydia Cescato Bontempo, de Assaí, por 64 x 09, e o Colégio Estadual Rodrigues Alves de Jaguariaíva, por 25 x 16.

O ouro na Macrorregional garantiu a participação da equipe na Fase Final de 15 a 17 anos em Foz do Iguaçu, entre 2 e 10 de agosto.

Confira a Classificação Final do Basquetebol na Fase Macrorregional de Assaí dos 66º JEPS

1º – Colégio Águia Master – Cornélio Procópio

2º – Colégio Estadual Rodrigues Alves – Jaguariaíva

3º – Colégio Tia Ana Maria – Santo Antônio da Platina

4º – Centro Estadual de Educação Profissional Professora Maria Lydia Cescato Bontempo – Assaí

Os Jogos Escolares do Paraná foram promovidos pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria da Educação e do Esporte, com o apoio do município de Assaí.