JEPs: Segunda etapa regional inicia hoje em Siqueira Campos

Competição se estende até quarta-feira que vem

Na primeira etapa regional dos Jogos Escolares do Paraná 14 cidades receberam as disputas, além de Curitiba, que sediou a abertura da competição. A previsão é que somente nas fases regionais aproximadamente 49 mil atletas participem.

As cidades sedes, que representam os Núcleos Regionais de Educação, estão espalhadas por todas as regiões do Estado. No Norte Pioneiro, Siqueira Campos sedia o evento a partir desta sexta-feira, dia 14.

A competição encerra na próxima quarta-feira (19), com a classificação para a fase macrorregional, que acontece entre os dias 26 e 30 de junho, em oito sedes. Já as fases finais acontecem no período de 12 a 20 de julho, em Apucarana, na categoria B, e entre os dias 2 e 10 de agosto, em Foz do Iguaçu, na categoria A.

TRANQUILIDADE – Segundo a coordenadora geral dos Jeps, Márcia Tomadon, os Jogos Escolares alcançaram um patamar de organização que possibilita trabalhar com tranquilidade em cada uma das etapas. “Este ano tivemos um aumento de 10% no número de participantes, percentual que nos permite organizar a competição com tranquilidade”, disse

O calendário dos Jogos Escolares prevê, ainda, as disputas do Bom de Bola no segundo semestre, competição realizada apenas na modalidade de futebol, mas que segue o mesmo formato com fases regionais, macro e final, na duas categorias.

ORGANIZAÇÃO – A fase regional dos Jogos Escolares do Paraná é organizada pelo Governo do Paraná, por meio da Secretaria de Estado da Educação e do Esporte, Núcleos Regionais de Educação, com apoio das prefeituras e entidades de administração do desporto do Estado.