Joaninha leva o melhor do Motocross estilo livre para Tuneiras do Oeste

O evento acontece em comemoração ao aniversário da cidade

Tuneiras do Oeste (PR) irá comemorar seu aniversário de 59 anos com um grande show de Motocross estilo livre neste domingo, dia 14 de julho, a partir das 14h, no Estádio Cléber Rodrigues de Souza. Quem comandará o espetáculo é o piloto Gilmar “Joaninha” Flores, considerado um dos grandes nomes da modalidade no país.

O piloto patrocinado pela Pro Tork, a maior fabricante de motopeças da América Latina, foi o primeiro brasileiro a executar o temido backflip, giro de 360 graus com a motocicleta para trás. Em seu currículo, títulos e participações em eventos internacionais importantes, como X-Fighters e X-Games.

“Esta é a primeira vez que minha equipe se apresenta na cidade, por isso estamos preparando algo bem especial. Além de mim, Robertt Fire e Marcos Paris complementam o show. Convido o público a prestigiar, a entrada é franca, não percam esta oportunidade”, afirma.

Joaninha é patrocinado pela Pro Tork e tem o apoio da Motul, NOS Energy Drink e Sportbay.