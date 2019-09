Joaninha radicaliza no Mato Grosso

Com muito motocross estilo livre

O piloto Pro Tork Gilmar “Joaninha” Flores (fotos) se prepara para duas apresentações no Mato Grosso. Nesta sexta-feira (13), ele agitará a Festa do Peão da cidade de Comodoro. Já no domingo (15), disputará com outras feras o Desafio de Motocross Freestyle, de Sinop.

Em Comodoro, o show será realizado às 22h, no Parque de Exposições. Além de Joaninha, também entra em cena seu pupilo, Robertt Fire. Eles prometem radicalizar o rodeio com as melhores manobras da modalidade, incluindo o temido backflip – giro de 360 graus com a motocicleta para trás.

Já em Sinop, a brincadeira fica séria com a briga pelo título a partir das 17h, no Centro de Eventos Dante de Oliveira. Além de Joaninha e Robertt, entram em cena Kleber Mazoni, Diego Djamdjian, Ciro Oliveira, Alessandro Zanon e Lucas Bacarin. A promessa é de um verdadeiro espetáculo.

Para Joaninha, a expectativa é grande. “Estou muito animado para este fim de semana. Tenho treinado bastante para demonstrar o melhor ao público, tanto no show de sexta, quanto na competição de domingo. Espero garantir mais esse título para o currículo”, afirma.

Joaninha é patrocinado pela Pro Tork e tem o apoio da Motul, NOS Energy Drink e Sportbay.