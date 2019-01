João Arruda admite ser candidato a prefeito de Curitiba

E anuncia “reconstrução” do MDB nativo

O presidente do MDB do Paraná, João Arruda, visitou o Norte Pioneiro no final de semana. Em Tomazina (fotos), deu declarações realmente novas e interessantes.

“Nunca mais vou me candidatar a deputado, seja estadual ou federal” foi uma delas.

“O nosso partido não era tão forte quanto imaginávamos, quando fui candidato a governador no ano passado e cheguei em cidades grandes como Foz do Iguaçu e Cascavel, não havia ninguém me esperando nos aeroportos” foi outra, emendando: “Vamos reconstruir o partido a partir de municípios polo como Londrina, Ponta Grossa, entre outros e depois com menos de 50 mil habitantes, teremos 19 coordenações regionais”.

No Norte Pioneiro, os coordenadores já foram escolhidos, os prefeitos de Tomazina, Flávio Zanrosso e de Cambará, Haggi Neto.

Instado a comentar sobre a desistência de Osmar Dias(PDT) de disputar o Palácio Iguaçu às vésperas das eleições, não verbalizou nenhuma hipótese, mas sabe ter havido rumores fortes segundo os quais o entorno do ex-senador teria “negociado” cargos e outras benesses, “veja o caso do Podemos que apoiou abertamente o Ratinho Junior(PSB)”, argumentou, sem estimular,porém, suposições mais graves. Apenas sugeriu que algo exótico ou não republicano teria ocorrido.



A mais importante declaração foi esta: “Admito que poderei disputar a prefeitura de Curitiba, caso o deputado federal eleito Gustavo Fruet (PDT) e o deputado estadual reeleito Requião Junior não queiram postular a indicação do partido.

O parlamentar (até a próxima quinta-feira, dia 31) disse respeitar os dois políticos, que terão a preferência partidária e para alianças se realmente desejarem a indicação para concorrer ao cargo nas eleições do quatro de outubro do ano que vem.