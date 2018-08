João Triska e Machete Bomb se apresentam no Sesi platinense

No próximo dia 15

Mais uma vez o Circuito Cultural do Sesi Cultura Paraná leva ao interior do estado o melhor da Música Popular Brasileira com entrada franca. De 2 a 22 de agosto, o cantor e compositor João Triska – considerado um dos destaques atuais da MPB – e a banda Machete Bomb – uma das bandas mais promissoras da região Sul do País – realizam shows em 13 cidades paranaenses. O Norte do estado é uma das regiões contempladas, com apresentações em Londrina (no dia 14), Santo Antônio da Platina (no dia 15), Apucarana (no dia 16) e Arapongas (no dia 17).

Ele foi eleito um dos músicos mais influentes do Paraná em 2015 pelo jornal Gazeta do Povo, figurou entre os 100 melhores da música brasileira no mesmo ano pela Embrulhador, recebeu o Prêmio Grão de Música 2017, participou da final do PPM na Categoria de Melhor Artista Regional. João Triska é uma revelação singular. Entrelaça a cultura brasileira com ritmos de países da América do Sul por meio de canções interpretadas em português e espanhol e em gêneros variados, entre eles: a milonga, o baião, o reggae, o rock e o folk.

As canções de Triska foram, em grande parte, compostas durante suas viagens pela América do Sul. A valorização das raízes indígenas e da sonoridade dos instrumentos regionais, como a viola caipira e o acordeon, podem ser percebidas em seu trabalho. Este ano, o artista marcou a sua carreira ao levar o som de sua viola caipira também a Portugal, interpretando clássicos de grandes artistas brasileiros, entre eles: Almir Sater, Renato Teixeira, Luiz Gonzaga e Paulinho Moska.

Já Machete Bomb é um grupo curitibano que se intitula “banda do cavaco heavy metal, com crítica com pegada de samba e rap e com postura de bamba e deboche genuíno”. É tida como uma das bandas mais promissoras do Estado pelas rádios locais e crítica especializada, tendo ganhado destaque também em países da América Latina, como Argentina e México. O grupo, que alcançou mais de um milhão de visualizações em seus clipes ao vivo, bateu recorde no Showlivre e foi a primeira banda do Sul do país no Audio Arena (Youtube/BIS).

No Circuito Cultural do Sesi, esses artistas de destaque na terra das araucárias unem dois shows de sucesso: “João Triska – Iguassul” e “Machete Bomb – A Saga do Cavaco Profano”. A intenção é colocar no mesmo palco o melhor da obra de ambos, transitando por gêneros como o samba, o jazz, o rap, o folk, o funk, o fandango e o rock. Da viola caipira ao cavaco profano, eles misturam os seus repertórios e as suas referências para criar e causar um som inovador e singular chamado de “Rock dos Pinheirais”.

Na ocasião, o Sesi Cultura pede a doação voluntária de 1kg de alimento não perecível em troca das entradas.

Em Santo Antônio da Platina

Data: 15 de agosto, às 20h

Local: Teatro Sesi Santo Antônio da Platina – Rodovia BR 153, Km40 – Rua José Vieira Gusmão, 850

Contato: (41) 3534-8154 ou (43) 9 8811-1797.