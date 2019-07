Dupla anima os eventos com alegria contagiante

O deputado estadual Cobra Repórter está satisfeito com a carreira em ascensão do filho, Gabriel, que faz dupla com o também talentoso João Vítor.

Os dois jovens são cantores e compositores e têm feito shows em várias partes do Paraná e em alguns estados do país, levando alegria e entretenimento para todas as idades.

Agora, estão lançando o novo hit: Vitamina C.