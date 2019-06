Jogos Escolares movimentam Carlópolis (vídeos)

Chuva atrapalhou programação inicial deste sábado

O Ginásio de Esportes Homero Ravedutti recebeu na noite desta sexta-feira, 31, mais de cinco mil pessoas para recepcionar os 1.400 atletas que irão disputar a competição até a próxima quarta-feira, dia cinco.

Sete modalidades (atletismo, futsal, basquetebol, handebol, voleibol, tênis de mesa e xadrez) estão sendo disputadas. As competições acontecem no Estádio Municipal Djalma Salles, Escola Estadual Professor Hercília Silva, Ginásio de Esportes Homero Ravedutti, Escola Carolina Lupion, Escola Edwirges do Amaral e Escola Educar.

São 12 municípios representados (Abatiá, Andirá, Barra do Jacaré, Cambará, Jacarezinho, Joaquim Távora, Jundiaí do Sul, Quatiguá, Ribeirão Claro, Ribeirão do Pinhal e Santo Antônio da Platina).

O prefeito Hiroshi Kubo recepcionou aos atletas. “É uma grata satisfação a participação de todos os atletas de nossa região nas competições”, comenta o chefe do Poder Executivo. A Chefe do Núcleo Regional, Ana Maria Molini Pereira, parabenizou a todos que estão trabalhando para que a competição possa ser um sucesso.

As alunas da Escola Municipal Benedito R. de Camargo realizaram uma apresentação artística com antes de acender simbolicamente a pira olímpica. “Devido ao espaço ser fechado, foi orientado que não se utilizasse o fogo”, explicou a organização. Outra apresentação artística que os presentes puderam acompanhar foi de uma escola de Pirajú (Estado de São Paulo).

Chuva – Professores e comissão organizadora da fase regional dos Jogos Escolares que acontece em Carlópolis se reuniram (foto abaixo) no início da tarde deste sábado, dia primeiro, para definição das competições. As fortes chuvas que caíram por toda a manhã na cidade atrasou alguns jogos.

Pensando na integridade física dos alunos, algumas partidas que aconteceriam durante o período acabaram não acontecendo nos horários previstos. A reunião na Comissão Central Organizadora (CCO) definiu que as partidas serão distribuídos na quadra da Escola Estadual Hercília P. da Silva e também no Ginásio de Esportes Homero Ravedutti.

“Realizaremos os jogos conforme o cronograma que estava previsto inicialmente com novos horários combinado com os professores das equipes participantes”, finaliza o coordenador técnico Elton Lourenço.

Os Jogos Escolares do Paraná são uma realização do Governo do Estado por meio da Secretaria da Educação e do Esporte em parceria com os municípios de Carlópolis.(Vídeos: Marcos Junior).